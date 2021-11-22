ЗАМАНА - Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова

Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова

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22 ноября, 2021. Понедельник 08:11
Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова

Руководитель Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье ветерана Второй мировой войны Раджабова Гасана Раджабовича в связи с его уходом из жизни.

Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова
Общество

В своей речи он кратко рассказал историю храбрых подвигов Гасана Раджабовича и подчеркнул, что память о нем навсегда останется в сердцах дагестанцев. Полный текст обращения можно прочитать тут.

 

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