В своей речи он кратко рассказал историю храбрых подвигов Гасана Раджабовича и подчеркнул, что память о нем навсегда останется в сердцах дагестанцев. Полный текст обращения можно прочитать тут.
Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 08:11
Руководитель Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье ветерана Второй мировой войны Раджабова Гасана Раджабовича в связи с его уходом из жизни.
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