В Каякентском районе лидер ведомства осмотрел объект незавершённого строительства по титулу «Больница на 50 коек и поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену в селе Каякент Каякентского района». Поликлинику начали строить еще аж в 2010 году, но до сих пор строительство не завершено. Осмотрев объект, Сулейманов заметил, что строительство шло по старой проектной документации, отметив необходимость обновления проектных решений и приведения их в соответствие с требованиями нынешних нормативных документов.
Руководитель Минстроя Дагестана с рабочей поездкой посетил Каякентский район и Дагестанские Огни
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 02:35
Врио главы министерства строительства Дагестана Артур Сулейманов с рабочим визитом приехал в Каякентский район и город Дагестанские Огни, информирует РИА "Дагестан".
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