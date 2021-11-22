Руководитель Минстроя Дагестана с рабочей поездкой посетил Каякентский район и Дагестанские Огни

В Каякентском районе лидер ведомства осмотрел объект незавершённого строительства по титулу «Больница на 50 коек и поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену в селе Каякент Каякентского района». Поликлинику начали строить еще аж в 2010 году, но до сих пор строительство не завершено. Осмотрев объект, Сулейманов заметил, что строительство шло по старой проектной документации, отметив необходимость обновления проектных решений и приведения их в соответствие с требованиями нынешних нормативных документов.