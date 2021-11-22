ЗАМАНА - Руководитель Минстроя Дагестана с рабочей поездкой посетил Каякентский район и Дагестанские Огни

Руководитель Минстроя Дагестана с рабочей поездкой посетил Каякентский район и Дагестанские Огни

Автор
22 ноября, 2021. Понедельник 02:35
Руководитель Минстроя Дагестана с рабочей поездкой посетил Каякентский район и Дагестанские Огни

Врио главы министерства строительства Дагестана Артур Сулейманов с рабочим визитом приехал в Каякентский район и город Дагестанские Огни, информирует РИА "Дагестан". 

Руководитель Минстроя Дагестана с рабочей поездкой посетил Каякентский район и Дагестанские Огни
Общество

В Каякентском районе лидер ведомства осмотрел объект незавершённого строительства по титулу «Больница на 50 коек и поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену в селе Каякент Каякентского района». Поликлинику начали строить еще аж в 2010 году, но до сих пор строительство не завершено. Осмотрев объект, Сулейманов заметил, что строительство шло по старой проектной документации, отметив необходимость обновления проектных решений и приведения их в соответствие с требованиями нынешних нормативных документов. 

 

Прочитано 45 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top