ЗАМАНА - В Дагестане на берегу моря развивают инвестплощадку «Золотые пески»

В Дагестане на берегу моря развивают инвестплощадку «Золотые пески»

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22 ноября, 2021. Понедельник 01:28
В Дагестане на берегу моря развивают инвестплощадку «Золотые пески»

В субботу, 20 ноября, премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески», находящийся в прибрежной зоне в Дербентском районе.

В Дагестане на берегу моря развивают инвестплощадку «Золотые пески»
Общество

На сегодняшний день здесь находится инвестиционная база, которая принадлежит на правах собственности АО «Корпорация развития Дагестана», а также подведомственное Министерству туризма региона ГБУ Торговый Центр "Золотые пески". 

Главная задача поездки – осмотр возводимого нового туристско-рекреационного комплекса «Золотые Пески» и анализ ситуации с территорией комплекса ГБУ, оценка потенциала инвестиционной площадки. Нужно заметить, что ранее в рамках федерального проекта от населенного пункта Урсун до туристско-рекреационного комплекса была проведена дорога в 10 километров.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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