На сегодняшний день здесь находится инвестиционная база, которая принадлежит на правах собственности АО «Корпорация развития Дагестана», а также подведомственное Министерству туризма региона ГБУ Торговый Центр "Золотые пески".

Главная задача поездки – осмотр возводимого нового туристско-рекреационного комплекса «Золотые Пески» и анализ ситуации с территорией комплекса ГБУ, оценка потенциала инвестиционной площадки. Нужно заметить, что ранее в рамках федерального проекта от населенного пункта Урсун до туристско-рекреационного комплекса была проведена дорога в 10 километров. Подробнее можно прочитать тут.