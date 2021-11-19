ЗАМАНА - В Сепараторном поселке Махачкалы построят новую поликлинику

В Сепараторном поселке Махачкалы построят новую поликлинику

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19 ноября, 2021. Пятница 15:42
В Сепараторном поселке Махачкалы построят новую поликлинику

В Сепараторном поселке Махачкалы собираются построить новую поликлинику. Тендер уже объявлен Министерством здравоохранения Дагестана.

В Сепараторном поселке Махачкалы построят новую поликлинику
Общество

За 379 миллионов рублей до ноября следующего года будет построена поликлиника вместимостью на 250 посещений за смену. Как информирует сайт госзакупок RosTender.info, в поликлинике будет круглосуточный травмпункт и гинекологическое отделение, а также детский отдел со всеми медиками по основным профилям работы.

 

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