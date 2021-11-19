В Сепараторном поселке Махачкалы построят новую поликлинику

За 379 миллионов рублей до ноября следующего года будет построена поликлиника вместимостью на 250 посещений за смену. Как информирует сайт госзакупок RosTender.info, в поликлинике будет круглосуточный травмпункт и гинекологическое отделение, а также детский отдел со всеми медиками по основным профилям работы.