Постпредство Дагестана реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе

Постоянное представительство Республики Дагестан в Москве реализует проект по адаптации молодого поколения в большом городе, в рамках которого, например, следит за поступлением и отчислением учащихся, определяют отличников и готовят предложения по назначению стипендий руководителя Дагестана, а также проводит воспитательную беседу, информирует ТАСС, ссылаясь на врио постоянного представителя региона при главе России Владислава Толстюка.

"Мы проводим в какой-то степени контроль за молодежью: следим за поступлением в университеты, за отчислением из них же, определяем отличников, спортсменов и талантливых студентов. Каждый год готовим предложения по назначению стипендий руководителя Республики Дагестан, а также стипендий разных фондов для студенческого общества", — заявил он.