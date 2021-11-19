"Мы проводим в какой-то степени контроль за молодежью: следим за поступлением в университеты, за отчислением из них же, определяем отличников, спортсменов и талантливых студентов. Каждый год готовим предложения по назначению стипендий руководителя Республики Дагестан, а также стипендий разных фондов для студенческого общества", — заявил он.
Постпредство Дагестана реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2021. Пятница 14:53
Постоянное представительство Республики Дагестан в Москве реализует проект по адаптации молодого поколения в большом городе, в рамках которого, например, следит за поступлением и отчислением учащихся, определяют отличников и готовят предложения по назначению стипендий руководителя Дагестана, а также проводит воспитательную беседу, информирует ТАСС, ссылаясь на врио постоянного представителя региона при главе России Владислава Толстюка.
На данный момент примерно 4,5 тысячи студентов из Дагестана обучаются в более чем 100 университетах Москвы. Подробнее можно прочитать тут.
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