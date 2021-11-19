Рабочий кабинет для МЦУ, организованный на площадке МБУ "Единый информационный центр Казбековского района", полностью оснащен необходимой оргтехникой и оформлен в соответствии с правилами брендбука для центров управления субъектами. Как заметила глава МЦУ Марьям-Асият Гамзатова, дабы заявить о своей проблеме жителям Казбековского района теперь нужно лишь отправить сообщение в direct официальной страницы администрации МР в Instagram и других социальных сетях, написать комментарий в любом открытом большом паблике, сделать заявление на сайте Госуслуг на платформу обратной связи, либо позвонить по контактному номеру: 55-49-01 с 9:00 до 17:00, кроме выходных.
В Казбековском районе прошло открытие центра управления муниципалитетом
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2021. Пятница 14:44
Вчера, 18 ноября, прошло открытие муниципального центра управления Казбековским районом (МЦУ).
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