ЗАМАНА - В Казбековском районе прошло открытие центра управления муниципалитетом

В Казбековском районе прошло открытие центра управления муниципалитетом

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19 ноября, 2021. Пятница 14:44
В Казбековском районе прошло открытие центра управления муниципалитетом

Вчера, 18 ноября, прошло открытие муниципального центра управления Казбековским районом (МЦУ).

В Казбековском районе прошло открытие центра управления муниципалитетом
Общество

Рабочий кабинет для МЦУ, организованный на площадке МБУ "Единый информационный центр Казбековского района", полностью оснащен необходимой оргтехникой и оформлен в соответствии с правилами брендбука для центров управления субъектами. Как заметила глава МЦУ Марьям-Асият Гамзатова, дабы заявить о своей проблеме жителям Казбековского района теперь нужно лишь отправить сообщение в direct официальной страницы администрации МР в Instagram и других социальных сетях, написать комментарий в любом открытом большом паблике, сделать заявление на сайте Госуслуг на платформу обратной связи, либо позвонить по контактному номеру: 55-49-01 с 9:00 до 17:00, кроме выходных. 

 

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