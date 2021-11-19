ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

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19 ноября, 2021. Пятница 13:35
Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

Вчера, 18 ноября, в Москве лидер Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в конференции на тему рассмотрения «Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года».

Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
Общество

По ходу собрания участники обсудили темы уменьшения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного периода, а также перехода на цифровизацию отрасли. Был затронут вопрос достижения показателей по вводу жилых зданий, развития индивидуального жилищного строительства и привлечения в оборот земельных участков. Подробнее можно прочитать тут.

 

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