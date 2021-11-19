Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

Автор Мадина

Вчера, 18 ноября, в Москве лидер Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в конференции на тему рассмотрения «Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года».