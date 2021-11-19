ЗАМАНА - Первый университетский медиацентр откроется в Дагестане

Первый университетский медиацентр откроется в Дагестане

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19 ноября, 2021. Пятница 13:06
Первый университетский медиацентр откроется в Дагестане

ДГУ запускает медиашколу на площадке вуза, информирует пресс-служба университета.

Первый университетский медиацентр откроется в Дагестане
Общество

«Мы собираемся организовать университетский медиацентр, в котором у граждан будет возможность реализовать свои идеи, научиться писать, фотографировать, а также снимать и монтировать видео, создавать свои проекты», – сообщается в пресс-релизе.

Преподаватели факультета журналистики, представители известных СМИ, пиарщики и SMM-менеджеры расскажут, как работать в медийной сфере.

ДГУ предлагает улучшить свои навыки, получить большой опыт и портфолио, а также рекомендации на последующее трудоустройство.

 

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