Так, в Amadeus высказываются, что введение QR-кодов на общественном транспорте является нормой для стран Европы и США, поэтому паспорта здоровья в том или ином виде — это не новое явление. «Это надолго, если не навсегда», — так заявили представители туристической отрасли.
В России прокомментировали введение QR-кодов фразой «это навсегда»
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2021. Пятница 11:52
Специалисты туристической отрасли считают, что введение QR-кодов на транспорте нацелено на очень длительную перспективу, «если не навсегда». Об этом информируют на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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