Совсем скоро президент страны представит изменения в Государственную думу, он попросил депутатов поддержать их в процессе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете. Программа российского бюджета на текущий год заключается в индексации прожиточного минимума на 2,5 процента.
Путин поручил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 8,6 процента
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2021. Пятница 09:09
Глава России Владимир Путин поручил своей администрации подготовить документ об изменениях повышенной индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в следующем году - до 8,6%.
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