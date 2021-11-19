Путин поручил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 8,6 процента

Глава России Владимир Путин поручил своей администрации подготовить документ об изменениях повышенной индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в следующем году - до 8,6%.

Совсем скоро президент страны представит изменения в Государственную думу, он попросил депутатов поддержать их в процессе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете. Программа российского бюджета на текущий год заключается в индексации прожиточного минимума на 2,5 процента.