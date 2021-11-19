ЗАМАНА - Размер минимального взноса на капремонт в Дагестане в 2022 году не будет увеличен

Размер минимального взноса на капремонт в Дагестане в 2022 году не будет увеличен

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19 ноября, 2021. Пятница 08:22
Размер минимального взноса на капремонт в Дагестане в 2022 году не будет увеличен

В следующем году в Республике Дагестан размер минимального ежемесячного взноса на капитальный ремонт не станет увеличиваться.

Размер минимального взноса на капремонт в Дагестане в 2022 году не будет увеличен
Общество

Нужно заметить, что указом руководства региона его величина установлена в размере 6 рублей 50 копеек за 1 квадратный метр жилой площади. Именно обязательная ежемесячная плата является главным источником финансирования работ. Врио главы Фонда капремонта Салам Гасайниев призывает граждан с серьезностью подойти к взносу платежей, так как они гарантируют оперативный ремонт всех жилых домов.

 

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