Например, был обсужден процесс строительства зданий, возводящихся в рамках национального проекта «Здравоохранение» и Республиканской инвестиционной программы.

Было озвучено, что в регионе на данный момент в рамках государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» планируется строительство 51 фельдшерско-акушерского пункта и одной врачебной амбулатории. Подробнее можно прочитать тут.