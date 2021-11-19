ЗАМАНА - В Дагестане строится 51 фельдшерско-акушерский пункт

В Дагестане строится 51 фельдшерско-акушерский пункт

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19 ноября, 2021. Пятница 08:18
В Дагестане строится 51 фельдшерско-акушерский пункт

Вчера, 18 ноября, под руководством премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова прошло собрание, посвящённое темам строительства объектов здравоохранения в регионе, информирует РИА "Дагестан".

В Дагестане строится 51 фельдшерско-акушерский пункт
Общество

Например, был обсужден процесс строительства зданий, возводящихся в рамках национального проекта «Здравоохранение» и Республиканской инвестиционной программы.

Было озвучено, что в регионе на данный момент в рамках государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» планируется строительство 51 фельдшерско-акушерского пункта и одной врачебной амбулатории. Подробнее можно прочитать тут.

 

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