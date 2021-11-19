ЗАМАНА - Российским медикам поднимут зарплаты

Российским медикам поднимут зарплаты

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19 ноября, 2021. Пятница 02:13
Российским медикам поднимут зарплаты

Счетная палата проверила программу софинансирования расходов медицинских компаний на оплату труда врачей и среднего медперсонала за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ) Фонда ОМС и обнаружила, что она исполняется недостаточно результативно, информируют «Известия».

Российским медикам поднимут зарплаты
Общество

Министерство здравоохранения РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на основе заключения Счетной палаты (СП) сформировали определенный алгоритм, дабы поднять зарплаты медикам. Заслуженный врач страны, депутат Государственной думы Татьяна Кусайко сообщила, что пилотная программа, в рамках которой внесут измены в систему оплаты труда для медиков, запустят в 7 субъектах России в ближайшем будущем.

 

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