Временное приостановление газоснабжения ожидается в Махачкале

Организация «Газпром газораспределение Махачкала» информирует о том, что 3 декабря, с 11:00 до 15:00 будет временно отключено газоснабжение в МКР М-5 Приморского ж/района в районе магазина «ОРИОН» Ленинского района Махачкалы.

Сотрудники «Газпром газораспределение Махачкала» просят клиентов, которые пользуются природным газ в хозяйстве, в целях безопасности закрыть краны на газовых приборах и перед ними на время осуществления ремонтных работ.