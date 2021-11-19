ЗАМАНА - Временное приостановление газоснабжения ожидается в Махачкале

Временное приостановление газоснабжения ожидается в Махачкале

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19 ноября, 2021. Пятница 02:10
Временное приостановление газоснабжения ожидается в Махачкале

Организация «Газпром газораспределение Махачкала» информирует о том, что 3 декабря, с 11:00 до 15:00 будет временно отключено газоснабжение в МКР М-5 Приморского ж/района в районе магазина «ОРИОН» Ленинского района Махачкалы.

Временное приостановление газоснабжения ожидается в Махачкале
Общество

Сотрудники «Газпром газораспределение Махачкала» просят клиентов, которые пользуются природным газ в хозяйстве, в целях безопасности закрыть краны на газовых приборах и перед ними на время осуществления ремонтных работ.

 

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