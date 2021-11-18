ЗАМАНА - Минимущество вернуло в собственность Дагестана земельный участок спортбазы в Избербаше

Минимущество вернуло в собственность Дагестана земельный участок спортбазы в Избербаше

Автор
18 ноября, 2021. Четверг 16:31
Минимущество вернуло в собственность Дагестана земельный участок спортбазы в Избербаше

Избербашский городской суд Дагестана вынес решение об удовлетворении исковых требований Минимущества РД об изъятии из чужого незаконного владения, в прошлом незаконно отчужденного земельного участка на территории спортивной базы имени А.Алиева в Избербаше.

Минимущество вернуло в собственность Дагестана земельный участок спортбазы в Избербаше
Общество

Нужно заметить, что эта работа была осуществлена при активной деятельности и принципиальной позиции администрации спортивной площадки. Министерство имущества республики продолжит работу по возврату незаконно отчужденного регионального имущества.

 

Прочитано 52 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top