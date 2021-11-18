Нужно заметить, что эта работа была осуществлена при активной деятельности и принципиальной позиции администрации спортивной площадки. Министерство имущества республики продолжит работу по возврату незаконно отчужденного регионального имущества.
Минимущество вернуло в собственность Дагестана земельный участок спортбазы в Избербаше
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 16:31
Избербашский городской суд Дагестана вынес решение об удовлетворении исковых требований Минимущества РД об изъятии из чужого незаконного владения, в прошлом незаконно отчужденного земельного участка на территории спортивной базы имени А.Алиева в Избербаше.
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