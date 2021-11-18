ЗАМАНА - Глава Махачкалы Салман Дадаев взялся за трансформацию центра города по примеру Москвы

Глава Махачкалы Салман Дадаев взялся за трансформацию центра города по примеру Москвы

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18 ноября, 2021. Четверг 15:25
Глава Махачкалы Салман Дадаев взялся за трансформацию центра города по примеру Москвы

Пресс-служба руководства Махачкалы раскрыла подробности плана ремонта главной части города и создания нового транспортного маршрута, который свяжет ее с южными районами столицы, пишет "МирМол".

Глава Махачкалы Салман Дадаев взялся за трансформацию центра города по примеру Москвы
Общество

Улица Коркмасова будет соединять единым пешим маршрутом участок от парка имени Ленинского комсомола до главной площади города через парки имени Фазу Алиевой и Борцов Революции.

Аналогичном образом руководство Махачкалы собирается реконструировать маршрут от площади до Родопского бульвара, протянув его через улицу Пушкина до набережной в микрорайоне Редукторный, довести до строящейся на южной окраине Махачкалы Аллеи медиков. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году будет модернизирована и набережная Каспийского моря. Подробнее можно прочитать тут.

 

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