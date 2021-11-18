Глава Махачкалы Салман Дадаев взялся за трансформацию центра города по примеру Москвы

Пресс-служба руководства Махачкалы раскрыла подробности плана ремонта главной части города и создания нового транспортного маршрута, который свяжет ее с южными районами столицы, пишет "МирМол".

Улица Коркмасова будет соединять единым пешим маршрутом участок от парка имени Ленинского комсомола до главной площади города через парки имени Фазу Алиевой и Борцов Революции.

Аналогичном образом руководство Махачкалы собирается реконструировать маршрут от площади до Родопского бульвара, протянув его через улицу Пушкина до набережной в микрорайоне Редукторный, довести до строящейся на южной окраине Махачкалы Аллеи медиков. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году будет модернизирована и набережная Каспийского моря. Подробнее можно прочитать тут.