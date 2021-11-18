ЗАМАНА - В Левашинском районе открыли спортивную площадку, выделенную Минспортом Дагестана

В Левашинском районе открыли спортивную площадку, выделенную Минспортом Дагестана

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18 ноября, 2021. Четверг 14:24
В Левашинском районе открыли спортивную площадку, выделенную Минспортом Дагестана

Спортивную площадку для проведения нормативов комплекса ГТО и занятий воркаутом построили в селе Хаджалмахи Левашинского района, информирует РИА "Дагестан".

В Левашинском районе открыли спортивную площадку, выделенную Минспортом Дагестана
Общество

В селе живет примерно 6 000 человек. Открытие площадки стало значимым событием для них. В церемонии открытия участвовали глава министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов и его заместитель Будун Будунов.

Нужно отметить, что такие спортивные площадки выделены в 2021 году ведомством еще 5 районам республики. 

 

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