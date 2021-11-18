В Левашинском районе открыли спортивную площадку, выделенную Минспортом Дагестана

В селе живет примерно 6 000 человек. Открытие площадки стало значимым событием для них. В церемонии открытия участвовали глава министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов и его заместитель Будун Будунов.



Нужно отметить, что такие спортивные площадки выделены в 2021 году ведомством еще 5 районам республики.