Итоги рабочей поездки главы СК РФ Александра Бастрыкина в Дагестан

Бастрыкин, обсуждая результаты работы за 9 месяцев текущего года, подчеркнул положительные изменения в части качества следствия и улучшения результатов деятельности следственных органов СК РФ, отметив, что эта работа должна быть постоянной.

Далее были озвучены некоторые цифры. Например, за это время в СКФО случилось 57 176 преступлений разного характера и степени тяжести. В производстве следственных органов Следственного комитета в этот период пребывало 8 257 уголовных дел, из них по 4 307 расследование завершилось. Сообщают, что уменьшилось количество убийств и инцидентов причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Подробнее можно прочитать тут.