ЗАМАНА - Итоги рабочей поездки главы СК РФ Александра Бастрыкина в Дагестан

Итоги рабочей поездки главы СК РФ Александра Бастрыкина в Дагестан

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18 ноября, 2021. Четверг 13:26
Итоги рабочей поездки главы СК РФ Александра Бастрыкина в Дагестан

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Махачкале оперативное собрание по подведению итогов деятельности следственных подразделений СК РФ по СКФО, информирует пресс-служба СК России.

Итоги рабочей поездки главы СК РФ Александра Бастрыкина в Дагестан
Общество

Бастрыкин, обсуждая результаты работы за 9 месяцев текущего года, подчеркнул положительные изменения в части качества следствия и улучшения результатов деятельности следственных органов СК РФ, отметив, что эта работа должна быть постоянной.

Далее были озвучены некоторые цифры. Например, за это время в СКФО случилось 57 176 преступлений разного характера и степени тяжести. В производстве следственных органов Следственного комитета в этот период пребывало 8 257 уголовных дел, из них по 4 307 расследование завершилось. Сообщают, что уменьшилось количество убийств и инцидентов причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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