Реализация проекта «Мой Дагестан- мои дороги» в Каспийске близится к завершению

Темой встречи стала заключительная стадия исполнения проекта на территории муниципалитета. Собрание проходило при участии представителей подрядных компаний. В 2021 году в приоритетный проект Дагестана попали 22 объекта Каспийска общей протяжённостью в 11,6 км. Объём всех выполненных работ достигает уже более 60 процентов.