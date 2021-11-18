Темой встречи стала заключительная стадия исполнения проекта на территории муниципалитета. Собрание проходило при участии представителей подрядных компаний. В 2021 году в приоритетный проект Дагестана попали 22 объекта Каспийска общей протяжённостью в 11,6 км. Объём всех выполненных работ достигает уже более 60 процентов.
Реализация проекта «Мой Дагестан- мои дороги» в Каспийске близится к завершению
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 13:17
В понедельник, 15 ноября, заместитель руководителя Каспийска Рамазан Халилов провел совещание с региональным координатором программы «Мой Дагестан — мои дороги» Мухамедом Рашидовым.
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