ЗАМАНА - Реализация проекта «Мой Дагестан- мои дороги» в Каспийске близится к завершению

Реализация проекта «Мой Дагестан- мои дороги» в Каспийске близится к завершению

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18 ноября, 2021. Четверг 13:17
Реализация проекта «Мой Дагестан- мои дороги» в Каспийске близится к завершению

В понедельник, 15 ноября, заместитель руководителя Каспийска Рамазан Халилов провел совещание с региональным координатором программы «Мой Дагестан — мои дороги» Мухамедом Рашидовым.

Реализация проекта «Мой Дагестан- мои дороги» в Каспийске близится к завершению
Общество

Темой встречи стала заключительная стадия исполнения проекта на территории муниципалитета. Собрание проходило при участии представителей подрядных компаний. В 2021 году в приоритетный проект Дагестана попали 22 объекта Каспийска общей протяжённостью в 11,6 км. Объём всех выполненных работ достигает уже более 60 процентов.

 

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