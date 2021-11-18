«Альтаир» будет создан по модели знаменитого образовательного центра «Сириус».
Учебный корпус будет рассчитан на 320 мест, а общежитие – на 240.
В следующем году в Дагестане будет открыт центр для талантливых детей и молодежи «Альтаир», – сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования и науки региона.
«Альтаир» будет создан по модели знаменитого образовательного центра «Сириус».
Учебный корпус будет рассчитан на 320 мест, а общежитие – на 240.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..