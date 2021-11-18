ЗАМАНА - В Дагестане появится аналог учебного центра «Сириус»

В Дагестане появится аналог учебного центра «Сириус»

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18 ноября, 2021. Четверг 11:37
В Дагестане появится аналог учебного центра «Сириус»

В следующем году в Дагестане будет открыт центр для талантливых детей и молодежи «Альтаир»,  – сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования и науки региона.

В Дагестане появится аналог учебного центра «Сириус»
Общество

«Альтаир»  будет создан по модели знаменитого образовательного центра «Сириус».

Учебный корпус будет рассчитан на 320 мест, а общежитие – на 240.

 

 

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