Всероссийский форум «Формула согласия» стартовал в Дагестане

Вчера, 17 ноября, начался в онлайн и офлайн режимах ежегодный Всероссийский форум по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи «Формула согласия», информирует пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.

Инициаторами мероприятия является Россмолодежь и молодежное ведомство республики. В форуме поучаствовали глава министерства по делам молодежи региона Камил Саидов, руководитель форума Даниил Киримов, представитель Спортивного комитета города Махачкалы Марат Ибрагимов, сотрудники ФАДН, столичных университетов, Совета Безопасности Татарстана.

Как заметил Даниил Киримов, опасность распространения терроризма и экстремизма среди молодого поколения является одной из главных проблем национальной и общественной безопасности. Он считает, что форум — это площадка, на которой приобретаются полезные знания и происходит обмен опытом.