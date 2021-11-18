ЗАМАНА - Муртазали Рабаданов провел прием граждан в региональном штабе «Единой России»

Муртазали Рабаданов провел прием граждан в региональном штабе «Единой России»

Автор
18 ноября, 2021. Четверг 10:12
Муртазали Рабаданов провел прием граждан в региональном штабе «Единой России»

Депутат Народного Собрания Дагестана Муртазали Рабаданов провел прием граждан в региональном штабе «Единой России», информирует пресс-служба республиканского отделения партии.

Муртазали Рабаданов провел прием граждан в региональном штабе «Единой России»
Общество

Во время приема Рабаданов принял шесть граждан: мужчина их Каспийска Шапиула Ажуев пожаловался на то, что в течение двух месяцев ему не выдают военную пенсию. Эту проблему депутат взял под личный контроль.

Житель Махачкалы Шапи Омаров рассказал, что два дня по улице 2-я Аварская, 4 отсутствует электроснабжение. Рабаданов попросил администрацию горэлектросетей решить этот вопрос. По сведениям, полученным от заявителя, во второй половине дня электроснабжение было возвращено.

Также были обсуждены и другие жалобы.

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top