Муртазали Рабаданов провел прием граждан в региональном штабе «Единой России»

Во время приема Рабаданов принял шесть граждан: мужчина их Каспийска Шапиула Ажуев пожаловался на то, что в течение двух месяцев ему не выдают военную пенсию. Эту проблему депутат взял под личный контроль.

Житель Махачкалы Шапи Омаров рассказал, что два дня по улице 2-я Аварская, 4 отсутствует электроснабжение. Рабаданов попросил администрацию горэлектросетей решить этот вопрос. По сведениям, полученным от заявителя, во второй половине дня электроснабжение было возвращено.

Также были обсуждены и другие жалобы.