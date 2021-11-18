ЗАМАНА - Исполнение республиканского бюджета обсудили на заседании Правительства Дагестана

Исполнение республиканского бюджета обсудили на заседании Правительства Дагестана

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18 ноября, 2021. Четверг 09:12
Исполнение республиканского бюджета обсудили на заседании Правительства Дагестана

Тему исполнения регионального бюджета Дагестана обсудили вчера, 17 ноября, на собрании Правительства РД под руководством Председателя Правительства республики Абдулпатаха Амирханова, информирует РИА "Дагестан".  

Исполнение республиканского бюджета обсудили на заседании Правительства Дагестана
Общество

Премьер отметил, что темы исполнения бюджета обсуждаются регулярно на заседаниях, вместе с тем, важность и необходимость такого обсуждения сохраняется, так как до конца текущего финансового года остается очень мало времени, а существующие проблемы в части недостаточного уровня освоения средств полностью не ликвидированы. После этого с главным докладом выступил врио главы министерства финансов Дагестана Юнус Саадуев. Он рассказал, что базовыми для доклада являются сведения отчета за 10 месяцев. При уточненном плане доходов в объеме 168,6 миллиарда рублей поступило 135,6 миллиарда рублей, что составило 80,4 процента.

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