Премьер отметил, что темы исполнения бюджета обсуждаются регулярно на заседаниях, вместе с тем, важность и необходимость такого обсуждения сохраняется, так как до конца текущего финансового года остается очень мало времени, а существующие проблемы в части недостаточного уровня освоения средств полностью не ликвидированы. После этого с главным докладом выступил врио главы министерства финансов Дагестана Юнус Саадуев. Он рассказал, что базовыми для доклада являются сведения отчета за 10 месяцев. При уточненном плане доходов в объеме 168,6 миллиарда рублей поступило 135,6 миллиарда рублей, что составило 80,4 процента.
Исполнение республиканского бюджета обсудили на заседании Правительства Дагестана
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 09:12
Тему исполнения регионального бюджета Дагестана обсудили вчера, 17 ноября, на собрании Правительства РД под руководством Председателя Правительства республики Абдулпатаха Амирханова, информирует РИА "Дагестан".
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