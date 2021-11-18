На совещании обсуждалась тема процесса подготовки регионов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению текущего отопительного сезона.
Глава Дагестана рассказал в Минэнерго России о готовности региона к зиме
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 09:08
Лидер Дагестана Сергей Меликов поучаствовал во Всероссийском собрании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством Главы Министерства энергетики РФ Николая Шульгинова.
Глава Дагестана отметил, что подготовка субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ региона к текущему отопительному периоду шла под контролем Республиканского штаба по подготовке объектов и под личным контролем правительства РД. Подробнее можно прочитать тут.
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