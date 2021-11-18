Лидер Дагестана Сергей Меликов поучаствовал во Всероссийском собрании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством Главы Министерства энергетики РФ Николая Шульгинова.

На совещании обсуждалась тема процесса подготовки регионов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению текущего отопительного сезона.

Глава Дагестана отметил, что подготовка субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ региона к текущему отопительному периоду шла под контролем Республиканского штаба по подготовке объектов и под личным контролем правительства РД. Подробнее можно прочитать тут.