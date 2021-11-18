ЗАМАНА - Глава Дагестана рассказал в Минэнерго России о готовности региона к зиме

Глава Дагестана рассказал в Минэнерго России о готовности региона к зиме

Автор
18 ноября, 2021. Четверг 09:08
Глава Дагестана рассказал в Минэнерго России о готовности региона к зиме

Лидер Дагестана Сергей Меликов поучаствовал во Всероссийском собрании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством Главы Министерства энергетики РФ Николая Шульгинова.

Глава Дагестана рассказал в Минэнерго России о готовности региона к зиме
Общество

На совещании обсуждалась тема процесса подготовки регионов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению текущего отопительного сезона.

Глава Дагестана отметил, что подготовка субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ региона к текущему отопительному периоду шла под контролем Республиканского штаба по подготовке объектов и под личным контролем правительства РД. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top