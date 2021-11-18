ЗАМАНА - Матвиенко призвала развивать в Дагестане малый и средний бизнес

Матвиенко призвала развивать в Дагестане малый и средний бизнес

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18 ноября, 2021. Четверг 08:13
Матвиенко призвала развивать в Дагестане малый и средний бизнес

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Республике Дагестан поможет реализовать потенциал региона и развить ее экономику в общем, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с лидером РД Сергеем Меликовым, информирует ТАСС.

Матвиенко призвала развивать в Дагестане малый и средний бизнес
Общество

Председатель Совета Федерации отметила, что республика обладает весьма большим потенциалом, нужно формировать условия, дабы эти возможности раскрылись. "В регионе очень трудолюбивые жители с прекрасными традициями, гражданам необходимо предоставить условия и возможности для их самореализации", — заметила Матвиенко. Подробнее можно прочитать тут.

 

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