Матвиенко призвала развивать в Дагестане малый и средний бизнес

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Республике Дагестан поможет реализовать потенциал региона и развить ее экономику в общем, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с лидером РД Сергеем Меликовым, информирует ТАСС.

Председатель Совета Федерации отметила, что республика обладает весьма большим потенциалом, нужно формировать условия, дабы эти возможности раскрылись. "В регионе очень трудолюбивые жители с прекрасными традициями, гражданам необходимо предоставить условия и возможности для их самореализации", — заметила Матвиенко. Подробнее можно прочитать тут.