В больнице расширили и отремонтировали отделения челюстно-лицевой хирургии и реанимации младенцев, увеличили число коек в отделении нейрохирургии, появилось современное медицинское оборудование.
В учреждении размещены 2 новых магнитно-резонансных томографа и 2 новых 128-срезовых мультиспиральных компьютерных томографа, что заметно улучшит качество диагностики.
Премьер-министр обошел палаты в новых отделениях, осмотрел кабинеты и поговорил с сотрудниками больницы.
Два новых отделения и кабинет МРТ открыли в детской клинической больнице в Дагестане
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 08:05
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 17 ноября, поучаствовал в церемонии открытия новых отделений и кабинета МСКТ/МРТ в Детской республиканской клинической больнице, информирует РИА "Дагестан".
В больнице расширили и отремонтировали отделения челюстно-лицевой хирургии и реанимации младенцев, увеличили число коек в отделении нейрохирургии, появилось современное медицинское оборудование.
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