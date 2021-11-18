Два новых отделения и кабинет МРТ открыли в детской клинической больнице в Дагестане

Автор Мадина

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 17 ноября, поучаствовал в церемонии открытия новых отделений и кабинета МСКТ/МРТ в Детской республиканской клинической больнице, информирует РИА "Дагестан".