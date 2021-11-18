В соответствии с указом премьер-министра региона: первым заместителем главы Минстроя РД назначен Нестеров Александр Петрович; заместителем главы министерства строительства - Абдулмуталимов Шамиль Идрисович.
Премьер-министр Дагестана назначил двух новых заместителей министра строительства региона
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 02:00
Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 17 ноября, назначил двух новых заместителей главы министерства строительства республики.
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