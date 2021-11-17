ЗАМАНА - Сотрудничество Дагнаследия с администрацией города обсудили в Дербенте

Сотрудничество Дагнаследия с администрацией города обсудили в Дербенте

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17 ноября, 2021. Среда 17:05
Сотрудничество Дагнаследия с администрацией города обсудили в Дербенте

В конференц-зале администрации Дербента прошло собрание на тему совместной работы Агентства по охране культурного наследия Дагестана и администрации городского округа, информирует пресс-служба Дагнаследия.

Сотрудничество Дагнаследия с администрацией города обсудили в Дербенте
Общество

В рамках совещания были обсуждены темы сохранения уникального историко-культурного облика древнейшего города страны и требования к строительным и земляным работам в Дербенте.  Также собравшиеся затронули вопросы регламентных территорий и зон регулируемой застройки.

 

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