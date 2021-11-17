В рамках совещания были обсуждены темы сохранения уникального историко-культурного облика древнейшего города страны и требования к строительным и земляным работам в Дербенте. Также собравшиеся затронули вопросы регламентных территорий и зон регулируемой застройки.
Сотрудничество Дагнаследия с администрацией города обсудили в Дербенте
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 17:05
В конференц-зале администрации Дербента прошло собрание на тему совместной работы Агентства по охране культурного наследия Дагестана и администрации городского округа, информирует пресс-служба Дагнаследия.
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