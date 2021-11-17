В республиканском Минсельхозе заявили, что на сегодняшний день в регионе учётная численность волков превышает норму в 4-5 раз и достигает 4,5 тысячи особей. Ситуация может стать еще хуже с наступлением зимы, когда животные в поисках пищи начнут забредать в населенные пункты. На данный момент руководство Дагестана приняло решение изучить опыт других регионов в регулировании численности волков.
В Дагестане участились жалобы на нападение волков на домашний скот
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 15:43
В Дагестане нападения волков на домашний скот могут нанести серьезный ущерб сельхозпроизводителям.
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