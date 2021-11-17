В Дагестане участились жалобы на нападение волков на домашний скот

В республиканском Минсельхозе заявили, что на сегодняшний день в регионе учётная численность волков превышает норму в 4-5 раз и достигает 4,5 тысячи особей. Ситуация может стать еще хуже с наступлением зимы, когда животные в поисках пищи начнут забредать в населенные пункты. На данный момент руководство Дагестана приняло решение изучить опыт других регионов в регулировании численности волков.