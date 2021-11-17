По ходу визита Нариман Казимагамедов проверил готовность пожарно-спасательных подразделений северной зоны, посетил встречу с личным составом, осуществил обход территории подразделений. Между главой МЧС и личным составом прошла непринужденная беседа, в процессе которой были обсуждены темы личного и рабочего характера.
Глава МЧС Дагестана прибыл с визитом в северную зону региона
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 15:40
Руководитель МЧС Дагестана прибыл с визитом в северную зону региона, информирует издание "Дагправда".
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