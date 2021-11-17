ЗАМАНА - Глава МЧС Дагестана прибыл с визитом в северную зону региона

Глава МЧС Дагестана прибыл с визитом в северную зону региона

Автор
17 ноября, 2021. Среда 15:40
Глава МЧС Дагестана прибыл с визитом в северную зону региона

Руководитель МЧС Дагестана прибыл с визитом в северную зону региона, информирует издание "Дагправда".

Глава МЧС Дагестана прибыл с визитом в северную зону региона
Общество

По ходу визита Нариман Казимагамедов проверил готовность пожарно-спасательных подразделений северной зоны, посетил встречу с личным составом, осуществил обход территории подразделений.  Между главой МЧС и личным составом прошла непринужденная беседа, в процессе которой были обсуждены темы личного и рабочего характера.

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top