Поучаствовать в нем могут сотрудники печатных и электронных СМИ, а также авторы блогов.
СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 14:54
Министерство просвещения России объявило о начале Всероссийского конкурса среди журналистов «ПРО Образование – 2021», который направлен на создание позитивного имиджа российского образования, информируют на сайте ведомства.
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