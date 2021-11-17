СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»

Министерство просвещения России объявило о начале Всероссийского конкурса среди журналистов «ПРО Образование – 2021», который направлен на создание позитивного имиджа российского образования, информируют на сайте ведомства.

Поучаствовать в нем могут сотрудники печатных и электронных СМИ, а также авторы блогов.