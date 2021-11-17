ЗАМАНА - СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»

СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»

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17 ноября, 2021. Среда 14:54
СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»

Министерство просвещения России объявило о начале Всероссийского конкурса среди журналистов «ПРО Образование – 2021», который направлен на создание позитивного имиджа российского образования, информируют на сайте ведомства.

СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»
Общество

Поучаствовать в нем могут сотрудники печатных и электронных СМИ, а также авторы блогов.

Полная информация о конкурсе и форма для заявки открыта по ссылке до 29 ноября.

По сведениям министерства, праздничная церемония награждения победителей пройдет 15 декабря в Москве. Подробнее можно прочитать тут.

 

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