В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Курахском районе отремонтировали улицу

Автор Мадина

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в селе Курах в 2021 году привели в порядок улицу протяженностью 600 метров, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтранса региона.