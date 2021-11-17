«На благоустройство и ремонт дороги в муниципалитете в текущем году направлено 3,6 млн рублей», – сообщает ведомство.
Стоит напомнить, в прошлом году в Курахском районе отремонтировали 2 улицы.
В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в селе Курах в 2021 году привели в порядок улицу протяженностью 600 метров, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтранса региона.
«На благоустройство и ремонт дороги в муниципалитете в текущем году направлено 3,6 млн рублей», – сообщает ведомство.
Стоит напомнить, в прошлом году в Курахском районе отремонтировали 2 улицы.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..