ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Курахском районе отремонтировали улицу

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Курахском районе отремонтировали улицу

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17 ноября, 2021. Среда 14:37
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Курахском районе отремонтировали улицу

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в селе Курах в 2021 году привели в порядок улицу протяженностью 600 метров, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтранса региона.

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Курахском районе отремонтировали улицу
Общество

«На благоустройство и ремонт дороги в муниципалитете в текущем году направлено 3,6 млн рублей», – сообщает ведомство.

Стоит напомнить, в прошлом году в Курахском районе отремонтировали 2 улицы.

 

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