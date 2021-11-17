ЗАМАНА - Минимущество РД отстояло право собственности региона на здание ГКБ №1 Махачкалы

Минимущество РД отстояло право собственности региона на здание ГКБ №1 Махачкалы

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17 ноября, 2021. Среда 14:29
Минимущество РД отстояло право собственности региона на здание ГКБ №1 Махачкалы

Вчера, 16 ноября, Пятый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалоб кассаторов и оставил в силе Решение о признании права собственности Дагестана на спорное восьмиэтажное строение.

Минимущество РД отстояло право собственности региона на здание ГКБ №1 Махачкалы
Общество

Таким образом, ГКБ-1 Махачкалы продолжает работать в обычном режиме, оказывая жителям врачебную помощь. Как ранее информировали, Ленинским судом Махачкалы, а далее и Верховным судом республики были приняты исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям региона о признании права собственности Дагестана на восьмиэтажное строение Реабилитационного центра — здание ГБУ Дагестана «Городская клиническая больница №1» Махачкалы.

 

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