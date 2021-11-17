Причина визита Бастрыкина – обсудить темы экономической безопасности, а также расследования в республике резонансных уголовных дел по преступлениям в этой области.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прилетел в Дагестан
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 13:15
В Дагестан прилетел руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В регионе он проведет закрытое заседание.
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