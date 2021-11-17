Согласно изменениям, полеты на внутренних авиалиниях в пределах края будут возможны только тем, у кого есть действующие QR-коды.
QR-код появляется у граждан, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом.
С 1 декабря в первом субъекте России — Хабаровском крае — начнут работать QR-коды на внутренних авиалиниях. Об этом информирует «Интерфакс».
Согласно изменениям, полеты на внутренних авиалиниях в пределах края будут возможны только тем, у кого есть действующие QR-коды.
QR-код появляется у граждан, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом.
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