ЗАМАНА - В первом российском регионе ввели QR-коды на внутренних авиалиниях

В первом российском регионе ввели QR-коды на внутренних авиалиниях

Автор
17 ноября, 2021. Среда 11:38
В первом российском регионе ввели QR-коды на внутренних авиалиниях

С 1 декабря в первом субъекте России — Хабаровском крае — начнут работать QR-коды на внутренних авиалиниях. Об этом информирует «Интерфакс».

В первом российском регионе ввели QR-коды на внутренних авиалиниях
Общество

Согласно изменениям, полеты на внутренних авиалиниях в пределах края будут возможны только тем, у кого есть действующие QR-коды.

QR-код появляется у граждан, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом.

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top