Туристические операторы сообщили, что большая часть стран по-прежнему закрыта для российских путешественников: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти все европейские маршруты. Эта причина не позволила туристическим агентствам исполнить в текущем году обязательства перед клиентами, взятые в прошлом году. Они просят продлить отсрочку по обязательствам возврата туристам денег за отмененные туры. В противном случае на рынке случится волна банкротств — у организаций недостаточно свободных средств, так как они перевели их зарубежным партнерам.
«Известия»: более 60% российских туроператоров оказались под риском банкротства
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 10:49
Более 60% туристических агентств России не смогут вернуть клиентам средства за несостоявшиеся из-за эпидемии поездки. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на письмо представителей сферы в правительство.
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