ЗАМАНА - «Известия»: более 60% российских туроператоров оказались под риском банкротства

«Известия»: более 60% российских туроператоров оказались под риском банкротства

Автор
17 ноября, 2021. Среда 10:49
«Известия»: более 60% российских туроператоров оказались под риском банкротства

Более 60% туристических агентств России не смогут вернуть клиентам средства за несостоявшиеся из-за эпидемии поездки. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на письмо представителей сферы в правительство.

«Известия»: более 60% российских туроператоров оказались под риском банкротства
Общество

Туристические операторы сообщили, что большая часть стран по-прежнему закрыта для российских путешественников: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти все европейские маршруты. Эта причина не позволила туристическим агентствам исполнить в текущем году обязательства перед клиентами, взятые в прошлом году. Они просят продлить отсрочку по обязательствам возврата туристам денег за отмененные туры. В противном случае на рынке случится волна банкротств — у организаций недостаточно свободных средств, так как они перевели их зарубежным партнерам.

 

Прочитано 45 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top