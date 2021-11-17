Так, цены декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросли до 1110$, что на 17,8% больше расчетной стоимости понедельника — 942,3$.
Газ в Европе подорожал до 1100 долларов
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 09:27
Стоимость газа в Европе снова увеличилась: впервые с конца октября достигла отметки в 1100$ за 1000 кубометров, демонстрируют сведения биржи ICE.
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