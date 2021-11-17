В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 16 ноября, провел собрание, посвященное темам обеспечения жильем детей-сирот и исполнения мероприятий по организации бесплатного сбалансированного горячего питания для школьников.

Председатель Правительства региона отметил важность обсуждаемых тем, напомнив, что в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения семьи, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам региона.