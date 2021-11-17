ЗАМАНА - В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот

В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот

Автор
17 ноября, 2021. Среда 08:17
В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 16 ноября, провел собрание, посвященное темам обеспечения жильем детей-сирот и исполнения мероприятий по организации бесплатного сбалансированного горячего питания для школьников.

В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот
Общество

Председатель Правительства региона отметил важность обсуждаемых тем, напомнив, что в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения семьи, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам региона.

Как рассказал врио главы министерства образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев, на данный момент число детей-сирот, у которых появилось право на получение жилья, составляет 3 тысячи 223 человека, из них круглых сирот - 1011. Необходимость в средствах на обеспечение их жильем составляет примерно 5 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top