Председатель Правительства региона отметил важность обсуждаемых тем, напомнив, что в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения семьи, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам региона.
В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 08:17
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 16 ноября, провел собрание, посвященное темам обеспечения жильем детей-сирот и исполнения мероприятий по организации бесплатного сбалансированного горячего питания для школьников.
Как рассказал врио главы министерства образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев, на данный момент число детей-сирот, у которых появилось право на получение жилья, составляет 3 тысячи 223 человека, из них круглых сирот - 1011. Необходимость в средствах на обеспечение их жильем составляет примерно 5 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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