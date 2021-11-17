"Учитывая эпидобстановку в отдельных странах, принято решение с 1 декабря текущего года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных рейсов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", — сообщается в релизе по результатам собрания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.
Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 08:08
С 1 декабря 2021 из России снова начнут летать регулярные самолеты в Кубу, Мексику и Катар, рассказали представителям СМИ в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной эпидемии.
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