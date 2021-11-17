ЗАМАНА - Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром

Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром

Автор
17 ноября, 2021. Среда 08:08
Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром
С 1 декабря 2021 из России снова начнут летать регулярные самолеты в Кубу, Мексику и Катар, рассказали представителям СМИ в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной эпидемии.
Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром
Общество

"Учитывая эпидобстановку в отдельных странах, принято решение с 1 декабря текущего года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных рейсов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", — сообщается в релизе по результатам собрания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

 

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top