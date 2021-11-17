С 1 декабря 2021 из России снова начнут летать регулярные самолеты в Кубу, Мексику и Катар, рассказали представителям СМИ в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной эпидемии.

С 1 декабря 2021 из России снова начнут летать регулярные самолеты в Кубу, Мексику и Катар, рассказали представителям СМИ в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной эпидемии.

"Учитывая эпидобстановку в отдельных странах, принято решение с 1 декабря текущего года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных рейсов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", — сообщается в релизе по результатам собрания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.