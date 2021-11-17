Председатель Правительства напомнил, что на прошлой неделе в муниципалитет с визитом по работе приезжал Сергей Меликов, ознакомившийся с его рекреационными и туристическими возможностями. Глава Дагестана поручил по результатам визита проработать возможности оказания помощи инвесторам.
Правительство окажет поддержку в реализации крупных инвестпроектов в Сулейман-Стальском районе
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 00:48
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 16 ноября, по поручению лидера региона Сергея Меликова провел собрание, посвященное темам социально-экономического развития Сулейман-Стальского района.
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