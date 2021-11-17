Председатель Правительства напомнил, что на прошлой неделе в муниципалитет с визитом по работе приезжал Сергей Меликов, ознакомившийся с его рекреационными и туристическими возможностями. Глава Дагестана поручил по результатам визита проработать возможности оказания помощи инвесторам.