ЗАМАНА - Правительство окажет поддержку в реализации крупных инвестпроектов в Сулейман-Стальском районе

Правительство окажет поддержку в реализации крупных инвестпроектов в Сулейман-Стальском районе

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17 ноября, 2021. Среда 00:48
Правительство окажет поддержку в реализации крупных инвестпроектов в Сулейман-Стальском районе

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов вчера, 16 ноября, по поручению лидера региона Сергея Меликова провел собрание, посвященное темам социально-экономического развития Сулейман-Стальского района.

Правительство окажет поддержку в реализации крупных инвестпроектов в Сулейман-Стальском районе
Общество

Председатель Правительства напомнил, что на прошлой неделе в муниципалитет с визитом по работе приезжал Сергей Меликов, ознакомившийся с его рекреационными и туристическими возможностями. Глава Дагестана поручил по результатам визита проработать возможности оказания помощи инвесторам.

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