Популяризацию боевых искусств обсудили в Махачкале на молодежном лектории общества «Знание»

Популяризацию боевых искусств обсудили на молодежном лектории, который прошел в Махачкале 12-13 ноября по инициативе российского общества «Знание» и российского Союза боевых искусств. Мероприятие организовали в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут», который направлен на повышение мотивации молодого поколения к саморазвитию и созидательной деятельности.

Лекторий проходил на площадке Дагестанского государственного педагогического университета, с экспертами встретились студенты, которые в будущем станут преподавателями. В фокусе внимания участников оказались культура и дипломатия боевых искусств, а также способы популяризации этого вида спорта. Программа лектория была построена так, чтобы у студентов сформировалось целостное представление о стратегии развития физической культуры и спорта в России.

Директор института довузовского и дополнительного образования ДГПУ, председатель комиссии Общественной палаты РД Магомед Хайбулаев отметил, что форумы и лектории о спорте для будущих педагогов дают им возможность стать разносторонними специалистами, компетентными в вопросах управления и развития спорта. Он уверен, что будущие преподаватели должны знать, как устроена и действует спортивная система в стране, и как содействовать популяризации спорта.

Член президиума Международной евро-азиатской федерации айкидо, исполнительный директор новосибирского филиала Российского союза боевых искусств Виктор Сосновский осветил вопросы государственного управления в спорте. О способах популяризации разных видов спорта среди детей и молодежи на примере PR-технологий в единоборствах рассказала генеральный директор PR-агентства «Фабрика популярности» Наталья Буланова.