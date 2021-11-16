ЗАМАНА - Прокуратура контролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в районах Дагестана

Прокуратура контролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в районах Дагестана

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16 ноября, 2021. Вторник 14:36
Прокуратура контролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в районах Дагестана

Прокуратура контролирует осуществление работ по ликвидации последствий плохой погоды в районах Дагестана, информирует пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура контролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в районах Дагестана
Общество

По полученным сведениям, из-за сильного ветра и дождя без электроснабжения остались более 150 тысяч дагестанцев. Энергетики региона переведены на особый режим работы.

 

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