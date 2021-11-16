ЗАМАНА - Росстат объявил о завершении первого этапа переписи населения

Росстат объявил о завершении первого этапа переписи населения

Автор
16 ноября, 2021. Вторник 13:28
Росстат объявил о завершении первого этапа переписи населения

В воскресенье, 14 ноября, пришел к финалу первый этап Всероссийской переписи населения. Об этом официально рассказал глава Росстата Павел Малков.

Росстат объявил о завершении первого этапа переписи населения
Общество

 "Сбор данных завершен, первый этап переписи состоялся", — заявил Малков на пресс-конференции в Калининграде.

Глава Росстата добавил, что теперь им предстоит проверить и обработать собранные сведения.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top