"Сбор данных завершен, первый этап переписи состоялся", — заявил Малков на пресс-конференции в Калининграде.
Глава Росстата добавил, что теперь им предстоит проверить и обработать собранные сведения.
Росстат объявил о завершении первого этапа переписи населения
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 13:28
В воскресенье, 14 ноября, пришел к финалу первый этап Всероссийской переписи населения. Об этом официально рассказал глава Росстата Павел Малков.
"Сбор данных завершен, первый этап переписи состоялся", — заявил Малков на пресс-конференции в Калининграде.
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