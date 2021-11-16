ЗАМАНА - В Махачкале прошёл 2 этап муниципального розыгрыша среди вакцинировавшихся от COVID-19

В Махачкале прошёл 2 этап муниципального розыгрыша среди вакцинировавшихся от COVID-19

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16 ноября, 2021. Вторник 13:22
В Махачкале прошёл 2 этап муниципального розыгрыша среди вакцинировавшихся от COVID-19

Шесть победителей скоро получат подарки, среди которых четыре велосипеда и два iphone. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Махачкалы Салман Дадаев.

В Махачкале прошёл 2 этап муниципального розыгрыша среди вакцинировавшихся от COVID-19
Общество

Главный приз данного конкурса – машина, которую разыграют 15 декабря на открытии главной новогодней ёлки Махачкалы.

Участие в розыгрыше суперприза могут принять дагестанцы, сделавшие вакцину с 4 сентября по 25 декабря 2021 года.

 

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