Главный приз данного конкурса – машина, которую разыграют 15 декабря на открытии главной новогодней ёлки Махачкалы.
Участие в розыгрыше суперприза могут принять дагестанцы, сделавшие вакцину с 4 сентября по 25 декабря 2021 года.
Шесть победителей скоро получат подарки, среди которых четыре велосипеда и два iphone. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Махачкалы Салман Дадаев.
Главный приз данного конкурса – машина, которую разыграют 15 декабря на открытии главной новогодней ёлки Махачкалы.
Участие в розыгрыше суперприза могут принять дагестанцы, сделавшие вакцину с 4 сентября по 25 декабря 2021 года.
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