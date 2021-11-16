В Махачкале прошёл 2 этап муниципального розыгрыша среди вакцинировавшихся от COVID-19

Шесть победителей скоро получат подарки, среди которых четыре велосипеда и два iphone. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Махачкалы Салман Дадаев.