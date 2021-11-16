ЗАМАНА - Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям в День памяти погибших военнослужащих в результате теракта 1996 года в Каспийске

Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям в День памяти погибших военнослужащих в результате теракта 1996 года в Каспийске

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16 ноября, 2021. Вторник 11:42
Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям в День памяти погибших военнослужащих в результате теракта 1996 года в Каспийске

Руководитель Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям региона в День памяти погибших военных и членов их семей в результате взрыва жилого дома в Каспийске в 1996 году.

Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям в День памяти погибших военнослужащих в результате теракта 1996 года в Каспийске
Общество

В своем обращении Меликов коротко описал трагичный день 1996 года и отметил значение единения общества, которое влияет не только на республику, но и на всю страну. Полный текст выступления можно прочитать тут.

 

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