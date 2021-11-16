Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям в День памяти погибших военнослужащих в результате теракта 1996 года в Каспийске

Автор Мадина

Руководитель Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям региона в День памяти погибших военных и членов их семей в результате взрыва жилого дома в Каспийске в 1996 году.