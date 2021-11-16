Конференция нейрохирургов СКФО впервые прошла в Дагестане

Конференция нейрохирургов СКФО впервые прошла в Республике Дагестан. Инициаторами мероприятия стало Министерство здравоохранения России и региона, Ассоциация нейрохирургов РФ и Республиканская клиническая больница имени А. В. Вишневского.

На мероприятии обсуждались темы оказания плановой и экстренной помощи в нейрохирургии, озвучивались способы лечения уже известных заболеваний, а также были затронуты и новые методы их лечения.

Как заметил академик РАН Владимир Крылов, в Дагестане создана достойная, молодая и креативная команда нейрохирургов, ставящая перед собой серьезные цели, активно работает над собой и осваивает современные технологии.