ЗАМАНА - Законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре

Законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре

Автор
16 ноября, 2021. Вторник 00:50
Законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре

Проект о введении QR-кодов направят для рассмотрения в российские субъекты, Общественные палаты, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом вчера, 15 ноября, рассказал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре
Общество

В пятницу, 12 ноября, было объявлено, что в Госдуму внесли изменения, которые касались использования QR-кодов, подтверждающих факт прививки от коронавируса или перенесенного за последние 6 месяцев заболевания. Руководство России предложило сделать обязательным по всей стране предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении мест скопления людей.

 

Прочитано 54 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top