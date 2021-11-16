Законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре

Автор Мадина

Проект о введении QR-кодов направят для рассмотрения в российские субъекты, Общественные палаты, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом вчера, 15 ноября, рассказал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.