В пятницу, 12 ноября, было объявлено, что в Госдуму внесли изменения, которые касались использования QR-кодов, подтверждающих факт прививки от коронавируса или перенесенного за последние 6 месяцев заболевания. Руководство России предложило сделать обязательным по всей стране предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении мест скопления людей.
Законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 00:50
Проект о введении QR-кодов направят для рассмотрения в российские субъекты, Общественные палаты, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом вчера, 15 ноября, рассказал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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