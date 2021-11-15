Делегация из Дагестана встретилась с земляками в Новгородской области

Автор Мадина

Делегация из Дагестана, под руководством врио руководителя министерства по нацполитике региона Энрика Муслимова, встретилась с земляками в Новгородской области, рассказала пресс-служба ведомства.