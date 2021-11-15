В процессе встречи Заирбек Меджидов сообщил о совместной работе землячества с руководством области, другими общественными компаниями и национально-культурными автономиями. Было озвучено, что дагестанцами в Новгородской области осуществляется серьезная работа по налаживанию сотрудничества в туристической и инвестиционной области.
Делегация из Дагестана встретилась с земляками в Новгородской области
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 16:39
Делегация из Дагестана, под руководством врио руководителя министерства по нацполитике региона Энрика Муслимова, встретилась с земляками в Новгородской области, рассказала пресс-служба ведомства.
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