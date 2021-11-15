Работники отремонтировали 10 километров дороги. В прошлом объект пребывал в аварийном состоянии: на проезжей части появились просадки и трещины», – сообщается в тексте.
Нужно заметить, что данная дорога связывает села Ногайского района с Махачкалой и ведет в Ставропольский край.
Участок трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья полностью обновили в Дагестане
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 13:12
Сотрудники дорожной службы в Республике Дагестан полностью модернизировали участок автомобильной трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья, информируют на официальной странице нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Instagram.
Работники отремонтировали 10 километров дороги. В прошлом объект пребывал в аварийном состоянии: на проезжей части появились просадки и трещины», – сообщается в тексте.
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