Участок трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья полностью обновили в Дагестане

Работники отремонтировали 10 километров дороги. В прошлом объект пребывал в аварийном состоянии: на проезжей части появились просадки и трещины», – сообщается в тексте.



Нужно заметить, что данная дорога связывает села Ногайского района с Махачкалой и ведет в Ставропольский край.