ЗАМАНА - Участок трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья полностью обновили в Дагестане

Участок трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья полностью обновили в Дагестане

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15 ноября, 2021. Понедельник 13:12
Участок трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья полностью обновили в Дагестане

Сотрудники дорожной службы в Республике Дагестан полностью модернизировали участок автомобильной трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья, информируют на официальной странице нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Instagram. 

Участок трассы Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставрополья полностью обновили в Дагестане
Общество

Работники отремонтировали 10 километров дороги. В прошлом объект пребывал в аварийном состоянии: на проезжей части появились просадки и трещины», – сообщается в тексте.

Нужно заметить, что данная дорога связывает села Ногайского района с Махачкалой и ведет в Ставропольский край. 

 

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