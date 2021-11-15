«Аллея Победы» — это эколого-патриотическая программа по высадке именных деревьев в память о 17 ветеранах вуза, участвующих во Второй мировой войне. После официального старта мероприятия гости вместе со студентами перешли к посадке саженцев, отмечая каждый саженец специальной лентой, которая символизирует причастность к акции.
Посадка деревьев в рамках проекта «Аллея Победы» прошла в ДГТУ
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 11:55
В ДГТУ стартовал проект «Аллея Победы», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.
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