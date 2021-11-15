Посадка деревьев в рамках проекта «Аллея Победы» прошла в ДГТУ

«Аллея Победы» — это эколого-патриотическая программа по высадке именных деревьев в память о 17 ветеранах вуза, участвующих во Второй мировой войне. После официального старта мероприятия гости вместе со студентами перешли к посадке саженцев, отмечая каждый саженец специальной лентой, которая символизирует причастность к акции.